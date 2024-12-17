В России рассказали о подготовке к конфликту с НАТО

Депутат Колесник: Россия должна быть готова к конфликту с НАТО

Россия должна совершенствовать вооруженные силы и поддерживать боеготовность для подготовки к конфликту с НАТО, рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Мы всегда готовились к конфликту с НАТО, этот блок всегда был враждебным. Так и сейчас мы должны понимать, с чем нам придется столкнуться и что делать в таком случае. Это, в частности, совершенствование вооруженных сил, поддержание боеготовности», — сказал Колесник.

Также важным он назвал профилактику возможного столкновения — по мнению политика, руководство НАТО должно четко понимать, к чему может привести конфликт с Россией.

«Нужно, чтобы они понимали возможную угрозу. Должна работать наша пропаганда, показывать, к чему это приведет. Конечно, не хотелось бы этого конфликта. Но мы не хотели и Великой Отечественной — просто наращивали мощь, — сказал депутат. — Нормализация отношений с НАТО также возможна, она возможна всегда. Мы ни разу не отказывались от мирных инициатив».

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что ведомство должно быть готово к любому развитию событий, включая вероятный военный конфликт с НАТО в ближайшие десять лет. По его словам, о возможности военного конфликта говорят решения на саммите Североатлантического альянса, а также доктринальные документы.