Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:01, 17 декабря 2024Мир

В России рассказали о подготовке к конфликту с НАТО

Депутат Колесник: Россия должна быть готова к конфликту с НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Андрей Колесник

Андрей Колесник. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия должна совершенствовать вооруженные силы и поддерживать боеготовность для подготовки к конфликту с НАТО, рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Мы всегда готовились к конфликту с НАТО, этот блок всегда был враждебным. Так и сейчас мы должны понимать, с чем нам придется столкнуться и что делать в таком случае. Это, в частности, совершенствование вооруженных сил, поддержание боеготовности», — сказал Колесник.

Также важным он назвал профилактику возможного столкновения — по мнению политика, руководство НАТО должно четко понимать, к чему может привести конфликт с Россией.

«Нужно, чтобы они понимали возможную угрозу. Должна работать наша пропаганда, показывать, к чему это приведет. Конечно, не хотелось бы этого конфликта. Но мы не хотели и Великой Отечественной — просто наращивали мощь, — сказал депутат. — Нормализация отношений с НАТО также возможна, она возможна всегда. Мы ни разу не отказывались от мирных инициатив».

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что ведомство должно быть готово к любому развитию событий, включая вероятный военный конфликт с НАТО в ближайшие десять лет. По его словам, о возможности военного конфликта говорят решения на саммите Североатлантического альянса, а также доктринальные документы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Задержанные в Тунисе туристы из России содержатся в тюрьме Mornaguia. Это место заключения известно пытками

      Сенатор раскритиковал оборонный бюджет США на 884 миллиарда долларов

      В Минтруда прокомментировали предложение сделать 28 декабря выходным днем

      Суд принял решение об отсутствии иммунитета у Трампа

      В России рассказали о подготовке к конфликту с НАТО

      Врач развеял популярный миф о камнях в почках

      Самого дорогого футболиста Украины поймали на допинге

      Основатель Pink Floyd высказался о применении Россией «Орешника»

      Меркель высказалась против закрытия внутренних границ Европы

      Житель Дзержинска рассказал о стрельбе ВСУ по горожанам «как в тире»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше