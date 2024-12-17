В России увеличится количество бюджетных мест в вузах

Глава Минобрнауки Фальков заявил об увеличении количества бюджетных мест в вузах

В российских высших учебных заведениях увеличится количество бюджетных мест. Об этом заявил глава Минобрнауки страны Валерий Фальков, чьи слова приводит Telegram-канал ведомства.

Глава министерства провел совещание с ректорами вузов, на котором были озвучены предварительные итоги 2024 года, а также планы на грядущий год.

«На 2025 год, по сравнению с 2024-м, сохраняется и даже увеличивается выделяемое вузам количество бюджетных мест на приоритетные направления, в рамках которых готовят инженерно-технические, педагогические и медицинские кадры», — сказал министр.

Фальков добавил, что 2025 год будет посвящен действиям по переходу на новую модель образования.

Ранее глава ведомства заявил, что в России планируется изменить перечень вступительных испытаний в вузы, нововведения вступят в силу поэтапно. Первая часть изменений, по его словам, вступит в силу в 2025 году.