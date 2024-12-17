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01:23, 17 декабря 2024Мир

В России заявили о нежелании Украины двигаться к мирному урегулированию конфликта

Небензя: Украина не желает двигаться к мирному урегулированию конфликта
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о нежелании Украины двигаться к мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это проявилось в отказе от предложения Венгрии по установлению рождественского прекращения огня и обмену пленными. «Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года», — подчеркнул Небензя.

Ранее постпред России при ООН заявил, что Москву не устроят «никакие схемы» заморозки украинского конфликта. Помимо этого, не может идти речи о роли НАТО в урегулировании кризиса. По словам Небензи, в РФ понимают, что цель «этого упражнения — дать киевскому режиму столь необходимую передышку на поле боя, чтобы перевооружиться и зализать раны».

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