Небензя: Украина не желает двигаться к мирному урегулированию конфликта

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о нежелании Украины двигаться к мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это проявилось в отказе от предложения Венгрии по установлению рождественского прекращения огня и обмену пленными. «Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года», — подчеркнул Небензя.

Ранее постпред России при ООН заявил, что Москву не устроят «никакие схемы» заморозки украинского конфликта. Помимо этого, не может идти речи о роли НАТО в урегулировании кризиса. По словам Небензи, в РФ понимают, что цель «этого упражнения — дать киевскому режиму столь необходимую передышку на поле боя, чтобы перевооружиться и зализать раны».