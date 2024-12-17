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11:15, 17 декабря 2024Россия

В СПЧ высказались об идее Кадырова исключить террористическую организацию из запрещенных

Кабанов призвал не развивать контакты за счет исключения ХТШ из запрещенных
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Кирилл Кабанов

Кирилл Кабанов. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов высказался об идее главы Чечни Рамзана Кадырова об исключении из списка запрещенных организаций «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической организацией и запрещена), пришедшей к власти в Сирии. Общественник призвал не развивать контакты с другими странами подобным образом. Подробный комментарий по ситуации он привел в Telegram-канале.

Кабанов пояснил, что радикальные исламистские движения в случае их официального признания вряд ли поменяют свою суть.

«Они не откажутся от своей идеологии, целей и задач. И уж точно они не отступятся от главной глобальной цели — от претензии на строительство всемирного халифата/великого турана, а также встраивания всего мира под законы Шариата», — написал член СПЧ.

По его мнению, при исключении из запрещенного списка представители ХТШ смогут «посылать» российских правоохранителей «очень далеко..."по-братски"».

Ранее Кадыров выступил с инициативой убрать ХТШ из списка террористических организаций. Политик счел важным налаживание контакта между Россией и нынешними властями Сирии.

Он также пообещал привлечь к работе в контактной группе живущих в Чечне сирийцев.

ЖЗЛ
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