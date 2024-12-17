Полковник Макгрегор: сирийцы волнуют власти США не больше, чем украинцы

Сирийцы волнуют американские власти не больше, чем украинцы, так как США проводят свою внешнюю политику только исходя из собственных стратегических интересов, не задумываясь о жителях других стран. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Давайте будем честны. Люди в Вашингтоне и в ЦРУ, которые стоят во главе правительства, а также их крупные спонсоры вовлечены в огромную стратегическую шахматную партию. Поэтому на самом деле сирийцы волнуют власти США не больше украинцев», — отметил эксперт.

13 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара достигли «в широком смысле» согласия о видении будущего Сирии. В частности, он отметил, что обе страны сосредоточены «на освобождении сирийского народа от оков бывшего сирийского лидера Башара Асада». Стороны также обсудили шаги, которые могут предпринять США и Турция для поддержки Сирии.