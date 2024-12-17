В США раскрыли отношение властей к жителям Сирии и Украины

Сирийцы волнуют американские власти не больше, чем украинцы, так как США проводят свою внешнюю политику только исходя из собственных стратегических интересов, не задумываясь о жителях других стран. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети Х.
«Давайте будем честны. Люди в Вашингтоне и в ЦРУ, которые стоят во главе правительства, а также их крупные спонсоры вовлечены в огромную стратегическую шахматную партию. Поэтому на самом деле сирийцы волнуют власти США не больше украинцев», — отметил эксперт.
13 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара достигли «в широком смысле» согласия о видении будущего Сирии. В частности, он отметил, что обе страны сосредоточены «на освобождении сирийского народа от оков бывшего сирийского лидера Башара Асада». Стороны также обсудили шаги, которые могут предпринять США и Турция для поддержки Сирии.