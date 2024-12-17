В США выступили за применение ядерного оружия

NYT: часть конгрессменов выступает за применение ядерного оружия

Часть американских конгрессменов выступает за применение ядерного оружия без одобрения законодательной ветви власти в случае, если США подвергнутся атаке. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Мы спросили, поддерживают ли они односторонние полномочия президента по нанесению упреждающего ядерного удара и согласны ли они с тем, что президент должен иметь возможность ответить на входящий ядерный удар без одобрения Конгресса. Мы также попросили их оценить, насколько им комфортно с Дональдом Трампом, избранным президентом, имеющим такие полномочия», — отмечает автор материала условия проведенного опроса.

В частности, многие демократы заявили, что требуют одобрения Конгрессом применения ядерного оружия, однако ряд представителей партии признались, что готовы поддержать решение президента без процедуры одобрения. Аналогичные оценки высказали и многие представители Республиканской партии, объяснившие право наносить ядерный удар необходимостью «быстрого реагирования».

Ранее британское издание Express со ссылкой на военного эксперта Николаса Драммонда сообщало, что Трамп якобы может тайно передать Украине ядерное оружие. По словам аналитика, американский лидер может пойти на этот шаг, чтобы президент Украины Владимир Зеленский перестал требовать принятия страны в НАТО.