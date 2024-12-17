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09:19, 17 декабря 2024Мир

В Южной Корее арестовали начальника штаба армии

News1: прокуратура Южной Кореи арестовала начальника штаба армии Пак Ан Су
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Прокуратура Южной Кореи арестовала начальника штаба армии Пак Ан Су, руководившего введением военного положения в стране 3 декабря. Об этом сообщает News1.

Правоохранительные органы подозревают военного в участии в мятеже и квалифицируют его как ключевого исполнителя. Уточняется, что по южнокорейскому законодательству участники мятежа разделяются на лидеров, ключевых исполнителей и рядовых участников. При этом первым двум категориям осужденных может грозить пожизненный срок или смертная казнь.

Пак Ан Су заявлял, что был не в курсе планов по введению военного положения вплоть до обращения президента. Однако он был назначен руководить введением и обеспечением военного положения, его имя стоит под указом с мерами, связанными с этим правовым режимом.

Ранее The New York Times писала, что после поддержки южнокорейским парламентом импичмента президенту Юн Сок Ёлю в стране образовался вакуум власти. Если глава государств будет официально отстранен от должностных полномочий, Южной Корее понадобится еще два месяца, чтобы избрать нового президента.

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