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12:37, 17 декабря 2024Россия

Володин после подрыва Кириллова назвал Украину террористическим государством

Володин о подрыве Кириллова: речь идет о террористическом государстве
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Преступная сущность Киева очевидна, речь идет о террористическом государстве. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.

Так он отреагировал на подрыв начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

«Преступная сущность киевского режима очевидна: это террористическое государство во главе с нелегитимным президентом-нацистом. Все виновные должны понести заслуженное наказание», — сказал Володин.

Спикер Госдумы отметил, что начальник РХБЗ многое сделал для повышения эффективности данного рода войск, а также обеспечения безопасности и суверенитета страны.

Сообщения о взрыве на Рязанском проспекте в Москве появились утром 17 декабря. Как стало известно, когда Кириллов выходил из служебной машины, сработало взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату.

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