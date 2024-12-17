Володин после подрыва Кириллова назвал Украину террористическим государством

Володин о подрыве Кириллова: речь идет о террористическом государстве

Преступная сущность Киева очевидна, речь идет о террористическом государстве. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.

Так он отреагировал на подрыв начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

«Преступная сущность киевского режима очевидна: это террористическое государство во главе с нелегитимным президентом-нацистом. Все виновные должны понести заслуженное наказание», — сказал Володин.

Спикер Госдумы отметил, что начальник РХБЗ многое сделал для повышения эффективности данного рода войск, а также обеспечения безопасности и суверенитета страны.

Сообщения о взрыве на Рязанском проспекте в Москве появились утром 17 декабря. Как стало известно, когда Кириллов выходил из служебной машины, сработало взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату.