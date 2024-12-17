Вооруженный топором-тесаком россиянин в маске ограбил сельский магазин и попался

Житель Ленобласти с топором-тесаком ограбил магазин в селе в Мордовии

В Мордовии задержан житель Ленинградской области, который ограбил магазин в селе Такушево с помощью топора-тесака. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). После задержания он рассказал, что сразу после налета на магазин он употребил часть продуктов и спиртных напитков. По его словам, на похищенные деньги он хотел уехать в Ленинградскую область, но не нашел такси до вокзала. Фигурант заключен под стражу.

По данным правоохранителей, о том, что на расположенный в селе Такушево сельский магазин совершено нападение, они узнали вечером. Прибывшие на место оперативники выяснили, что преступление совершил неизвестный мужчина в маске. Угрожая топором-тесаком, он потребовал у продавца передать ему все имеющиеся в кассе наличные деньги и продукты питания, алкоголь и сигареты. Получив все требуемое, он покинул магазин и скрылся. По приметам полицейские установили предполагаемого подозреваемого. В итоге его задержали в селе Старая Качеевка. В доме оперативники провели обыск и обнаружили похищенные деньги, продукты и товары из магазина. При задержании злоумышленник рассказал, что по пути домой топор-тесак он выбросил в поле.

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