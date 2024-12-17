Врач назвал замедляющую опьянение закуску

Врач Продеус заявил, что цитрусовые замедляют алкогольное опьянение

Иммунолог Андрей Продеус назвал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале закуску, которая замедляет алкогольное опьянение. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

По его словам, эффект от спиртного снижают цитрусовые, а именно — содержащаяся в них лимонная кислота. Врач напомнил, что во время употребления алкоголя выделяется вещество ацетальдегид. «Лимонная кислота блокирует ацетальдегид и помогает ему расщепляться», — рассказал Продеус.

При этом его соведущая и врач Елена Малышева уточнила, что, несмотря на подобные меры, опьянение все равно будет сильным, если человек выпьет много спиртного, так как печень не будет успевать его перерабатывать.

Ранее диетолог Марина Макиша рассказала о продукте, который поддержит здоровье печени в новогодние праздники. Таким свойствам, по ее словам, обладает томатный сок, содержащий антиоксидант — ликопин.