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15:37, 17 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский анонсировал встречу с премьером Польши

Зеленский анонсировал встречу с премьером Польши Туском
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Об этом он заявил на заседании Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, передает «РБК-Украина» в Telegram.

Политики встретятся во Львове. Кроме того, Зеленский проведет встречу с польским президентом Анджеем Дудой.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что премьер-министр страны Виктор Орбан запрашивал у Киева разговор с украинским лидером, но тот ответил отказом. По его словам, инцидент произошел 11 декабря. В этот день Орбан общался по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Затем премьер Венгрии хотел позвонить Зеленскому, но получил отказ.

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