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23:39, 17 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский упрекнул администрацию Байдена за промедление с поставками военной помощи

Зеленский упрекнул Байдена за промедление с поставками военной помощи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidence / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул администрацию американского лидера Джо Байдена за промедление с поставками военной помощи, подчеркнув, что Киев еще многое не получил от Вашингтона. Его слова приводит ТАСС.

Политик отметил, что обсуждает многие вопросы с избранным президентом США Дональдом Трампом, однако с точки зрения юридических возможностей до инаугурации он не может отвечать за многие вещи. Поэтому сейчас Киев работает с действующими властями в Белом доме.

«Они увеличивают сейчас количество решений, количество пакетов [помощи], денег. Жаль, что они увеличивают это сейчас, под конец срока, и жаль, как оно [оказание поддержки] было замедленно последний год», — сказал Зеленский.

Он добавил, что промедление с поставками сказалось на положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Кроме того, Киев недополучил помощь и в гуманитарной сфере.

Ранее Зеленский напомнил западным странам про обещанную за отказ от приглашения республики в НАТО компенсацию. По его словам, Киеву намеревались предоставить «значительное количество» систем противовоздушной обороны (ПВО).

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