Зеленский сделал заявление после удара «Искандерами» и «Кинжалами» по Украине. Он напомнил Западу об одном обещании

Зеленский потребовал от Запада 12-15 систем ПВО за отказ от членства в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил западным странам про обещанную за отказ от приглашения республики в НАТО компенсацию. По его словам, Киеву намеревались предоставить «значительное количество» систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Нам нужна полная реализация договоренностей по поставкам систем ПВО, в частности, достигнутых на саммите НАТО в Вашингтоне», — подчеркнул политик. Он отметил, что партнеры Украины осведомлены о том, сколько технических средств, обеспечивающих защиту от воздушных атак, нужно стране.

Честно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12–15 систем. (...) Это реально. Главное — политическая воля наших партнеров. Я конкретно обращаюсь сейчас к Соединенным Штатам и Европе Владимир Зеленский президент Украины

Требование о предоставлении Киеву компенсации Зеленский озвучил в обращении к участникам саммита альянса стран Северной Европы и Прибалтики Joint Expeditionary Force. Украинский лидер заявил, что Запад должен выполнить свое обещание на фоне массированных ракетных ударов Российской армии по украинской энергетической инфраструктуре.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Зеленский рассказал о самом масштабном ударе по украинской энергетике

Президент Украины напомнил, что в прошлую пятницу, 13 декабря, российские войска нанесли массированный ракетный удар по энергетике республики. По его словам, эта атака была одной из самых масштабных.

По подсчетам политика, Вооруженные силы России выпустили 94 ракеты и около 200 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом Telegram-канал Mash назвал другую цифру. Он сообщил, что Российская армия ударила по энергоинфраструктуре и военным объектам Украины минимум 120 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», а также дронами типа «Герань».

Попадания крылатых и гиперзвуковых ракет были зафиксированы в Киевской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской областях. В Киеве и других регионах на фоне ракетных ударов начались экстренные отключения света.

После удара Киеву пришлось просить электроэнергию у пяти стран

После массированного удара по энергетической инфраструктуре Украина запросила импорт электроэнергии объемом более 13,4 тысячи мегаватт-часов у пяти соседних стран. А именно: из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии.

Тогда же Международное агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что пять из девяти атомных реакторов на Украине снизили генерацию. Кроме того, в ходе атаки были серьезно повреждены теплоэлектростанции украинского энергохолдинга ДТЭК.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Раде на фоне ракетной атаки раскритиковали политику по защите атомных объектов. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк отметил, что украинское энергетическое агентство «Энергоатом» начало первые закупки по защитным сооружениям для объектов лишь осенью 2024 года. Он подчеркнул, что причиной высокого уровня повреждений, полученных энергетическими объектами в результате атаки, стала коррупция в агентстве.