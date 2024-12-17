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19:24, 17 декабря 2024Экономика

Зеленский выполнил условие США по поводу Счетной палаты Украины

Зеленский реформировал Счетную палату Украины и резко повысил в ней зарплаты
Дмитрий Воронин
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Владимир Зеленский подписал закон о реформировании Счетной палаты (СП) Украины, принятие которого увязывали с финансированием со стороны Запада. Сообщившая об этом депутат Верховной Рады Нина Южанина сопроводила соответствующую запись в своем Telegram-канале заголовком «Нам так не жить».

Комментарий парламентария связан прежде всего с тем, что подписанный главой государства документ предусматривает значительное повышение зарплат главы и других сотрудников организации. Так, руководитель в год будет зарабатывать около 103 тысяч долларов по текущему курсу, члены СП — порядка 91 тысячи долларов, аудиторы — в пределах 45-67 тысяч.

Также отмечается, что сотрудники Счетной палаты выводятся из-под действия украинского закона о госслужбе. Отдельные положения документа Южанина назвала противоречащими конституции страны.

На стадии принятия законопроекта Радой Forbes писал, что «международные партнеры Украины советовали внести изменения в законодательство, чтобы усилить контроль над расходами государственного бюджета» с целью «повышения самостоятельности и профессионализма» СП. Предлагалось, в частности, расширить ее полномочия по вопросам аудита органов местного самоуправления, госпредприятий и госзакупок.

Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа при этом прямо заявляла, что реформа Счетной палаты является одним из условий США для предоставления финансовой помощи.

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