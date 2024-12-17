Женщина рассказала секрет сестры мужу и разрушила их брак

Пользовательница Reddit с ником Emotional-Yak-2865 опубликовала историю о том, как рассказала один секрет своей младшей сестры Эмили ее мужу. В итоге это разрушило их брак.

По словам женщины, Эмили сказала мужу, который пока не планировал детей, что поддерживает это решение. Однако недавно она сообщила рассказчице, что решила забеременеть втайне от супруга. Героиня истории назвала ее поведение безумием и осудила родственницу.

На следующий день рассказчица позвонила Эмили и еще раз попыталась убедить ее в том, что та поступает неправильно, однако та не прислушалась к ней. Через неделю рассказчица встретилась с мужем сестры и сообщила, что та пытается забеременеть без его ведома. «Спустя час мой телефон разрывался от звонков и сообщений Эмили, в которых она ужасно обзывала меня. Наконец, я подошла к телефону и она в истерике заявила, что я разрушила ее брак. Во время их ссоры муж произнес слово "развод"» — рассказала героиня истории.

Авторша поста добавила, что их мать заняла сторону Эмили и заявила, что отец девушек сам не хотел детей, но изменил мнение, когда его жена забеременела. По мнению матери, старшая дочь поступила некрасиво и отношения Эмили и ее мужа ее не касались.

В комментариях некоторые поддержали рассказчицу и назвали ее решение правильным. «Твоя сестра — озабоченная лгунья. Ты спасла ее мужа», «Вы поступили правильно. Муж твоей сестры заслужил знать правду», — написали они. Однако другие пользователи сочли, что женщине не стоило говорить об этом мужу Эмили о том, что она узнала. «Ты предала доверие своей сестры», — заявил один из комментаторов.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, как рассказал жене случай из детства и разрушил их брак. Комментаторы посоветовали ему развестись с супругой.