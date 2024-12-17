Звезду группы «Король и Шут» привлекли к ответственности за дискредитацию армии

На Александра Балунова из «Короля и Шута» составили протокол за дискредитацию ВС

На бывшего гитариста культовой группы «Король и Шут» Александра Балунова, известного под псевдонимом Балу, составили протокол из-за дискредитации вооруженных сил России. Запись об этом появилась в картотеке Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга.

Известно, что суд привлек Балунова к ответственности за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России». По этой статье ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Также «РБК», со ссылкой на пресс-службу суда, сообщает, что музыканта привлекли из-за постов в его Telegram-канале. Записи были сделаны в промежутке между июлем и октябрем 2024 года. Александр активно обсуждает с подписчиками ситуацию на Украине и специальную военную операцию (СВО). Также он выражал поддержку Киеву.

Ранее стало известно, что осудивший СВО актер из «Сватов» объяснил решение покинуть Россию.