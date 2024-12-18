42-летняя актриса обнажила ягодицы в рекламе

Популярная бразильская актриса Паола Оливейра в откровенном образе снялась для рекламы мыла бренда Dove. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 37,2 миллиона подписчиков.

42-летняя звезда сериалов предстала на размещенных кадрах в коричневом купальнике. При этом вырезы на одежде обнажали живот и ягодицы артистки. Так, она поплавала в бассейне и отдохнула возле него, продемонстрировав фигуру без ретуши с разных ракурсов.

Также знаменитость в рамках съемки надела белое бикини, в котором позировала под уличным душем.

Ранее в декабре Паола Оливейра также показала тело в бикини без фотошопа.