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01:00, 18 декабря 2024Ценности

52-летняя сестра Блейк Лайвли похвасталась фигурой в купальнике

52-летняя актриса Робин Лайвли похвасталась фигурой в купальнике
Мария Винар

Фото: @blakelively

Американская актриса Робин Лайвли похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя сестра звезды «Сплетницы», актрисы Блейк Лайвли, поделилась в сторис снимком (на момент написания новости он был удален), на котором предстала в слитном черном купальнике, оформленном белыми полосами. При этом ее внешний вид дополняли соломенная шляпа и солнцезащитные очки.

Кроме того, на размещенном кадре видно, что на лице знаменитости присутствует минимальное количество макияжа, а волосы распущены и уложены в кудри.

В ноябре сообщалось, что Блейк Лайвли посетила гала-вечер LACMA Art + Film Gala 2024 в платье из бриллиантов.

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