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04:34, 6 ноября 2024Ценности

Блейк Лайвли вышла в свет мини-платье из бриллиантов

Актриса Блейк Лайвли вышла в свет мини-платье Tamara Ralph из бриллиантов
Екатерина Ештокина

Фото: Imagespace / Alamy Live News / Legion-Media

Американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли вышла в свет в роскошном откровенном наряде. Соответствующий материал публикует Page Six.

37-летняя звезда «Сплетниц» посетила гала-вечер LACMA Art + Film Gala 2024 в мини-платье с глубоким декольте бренда Tamara Ralph, декорированном бриллиантами. Наряд был покрыт розовым золотом, а также украшен розовыми и топазовыми кристаллами.

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Поверх платья Лайвли надела массивный плащ из шелковой тафты мандаринового цвета. В качестве обуви звезда выбрала босоножки Christian Louboutin и украшения Lorraine Schwartz.

В августе Блейк Лайвли попала на обложку Vogue в украшении за 336 миллионов рублей. Артистка позировала в черном платье, держа в руках колье ювелирного дома Cartier.

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