Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:54, 18 декабря 2024Культура

Адвокат оценил возможное уголовное дело против Седоковой после смерти Тиммы

Адвокат Жорин: Анне Седоковой не грозит уголовное дело после смерти Яниса Тиммы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Адвокат Сергей Жорин оценил возможность возбуждения уголовного дела в отношении экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой после смерти ее бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Его слова приводит Пятый канал.

Жорин указал на то, что в гибели Тиммы нет уголовной составляющей. «Каждый раз, когда распадается семья, это стресс для обоих. В данном случае это все закончилось ужасной трагедией. Не следует обвинять кого-то одного, устраивать травлю. Никто не знает, что и как было в семье, что предшествовало трагедии», — сказал адвокат.

Он также призвал поддержать родителей спортсмена и «подумать, как эту трагедию можно было предотвратить».

Ранее пользователи соцсети обвинили Седокову в смерти Тиммы. Telegram-канал Mash сообщил, что артистку потребовали проверить по статье 110 («Доведение до самоубийства») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Два поезда столкнулись на севере России, среди пострадавших могут быть дети. Что известно о крушении?

      Раскрыта неожиданная опасность новогодней мишуры

      Российские войска взяли в полукольцо ВСУ на купянском направлении

      Мужчина разгромил арендованный на Airbnb дом и разрисовал стены ритуальными надписями

      В Генштабе рассказали об испытаниях подлодки «Князь Пожарский»

      Названа причина столкновения двухэтажного пассажирского поезда с грузовым под Мурманском

      Лебедев высказался о мечтах внесенной в реестр террористов Лазаревой вернуться в Россию

      Генсек НАТО заявил о необходимости предоставить Украине дополнительные системы ПВО

      Цыганов сыграет в экранизации культовой повести

      Назван отправленный бывшим мужем Седоковой за несколько часов до смерти подарок певице

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше