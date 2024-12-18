Адвокат оценил возможное уголовное дело против Седоковой после смерти Тиммы

Адвокат Жорин: Анне Седоковой не грозит уголовное дело после смерти Яниса Тиммы

Адвокат Сергей Жорин оценил возможность возбуждения уголовного дела в отношении экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой после смерти ее бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Его слова приводит Пятый канал.

Жорин указал на то, что в гибели Тиммы нет уголовной составляющей. «Каждый раз, когда распадается семья, это стресс для обоих. В данном случае это все закончилось ужасной трагедией. Не следует обвинять кого-то одного, устраивать травлю. Никто не знает, что и как было в семье, что предшествовало трагедии», — сказал адвокат.

Он также призвал поддержать родителей спортсмена и «подумать, как эту трагедию можно было предотвратить».

Ранее пользователи соцсети обвинили Седокову в смерти Тиммы. Telegram-канал Mash сообщил, что артистку потребовали проверить по статье 110 («Доведение до самоубийства») УК РФ.