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12:28, 18 декабря 2024Россия

В Госдуме поддержали предложение разрешить «постыдную алиментную проблему»

Депутат Останина поддержала предложение ужесточить наказание для алиментщиков
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)
Нина Останина

Нина Останина. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Предложение ужесточить наказание для алиментщиков хорошее, считает глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Желание разрешить «постыдную алиментную проблему» она поддержала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее с призывом максимально ужесточить наказание для алиментщиков в России выступил глава комиссии Госсовета по направлению «Семья», губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Также политик высказался о необходимости автоматизировать процесс взыскания алиментов, чтобы исключить унизительную «беготню за приставом» для назначения выплат.

«Хорошее предложение, только никакой инициативы от главы комиссии Госсовета в Госдуму еще не поступало. Как только поступит — рассмотрим и обязательно примем, потому что я за то, чтобы в конце концов разрешить эту постыдную алиментную проблему. У нас сегодня алиментные обязательства имеют не только забывшие о своих отцовских обязанностях мужчины, но, к великому сожалению, и забывшие о своих материнских обязанностях женщины. Я полагаю, что любые меры, направленные на защиту детей, которые оказались без внимания одного из родителей, будут в Госдуме поддержаны», — высказалась депутат.

Ранее сообщалось, что житель города Гурьевск Калининградской области, задолжавший дочерям по алиментам почти два миллиона рублей, спрятался от приставов на потолке.

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