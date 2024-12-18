В Госдуме поддержали предложение разрешить «постыдную алиментную проблему»

Депутат Останина поддержала предложение ужесточить наказание для алиментщиков

Предложение ужесточить наказание для алиментщиков хорошее, считает глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Желание разрешить «постыдную алиментную проблему» она поддержала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее с призывом максимально ужесточить наказание для алиментщиков в России выступил глава комиссии Госсовета по направлению «Семья», губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Также политик высказался о необходимости автоматизировать процесс взыскания алиментов, чтобы исключить унизительную «беготню за приставом» для назначения выплат.

«Хорошее предложение, только никакой инициативы от главы комиссии Госсовета в Госдуму еще не поступало. Как только поступит — рассмотрим и обязательно примем, потому что я за то, чтобы в конце концов разрешить эту постыдную алиментную проблему. У нас сегодня алиментные обязательства имеют не только забывшие о своих отцовских обязанностях мужчины, но, к великому сожалению, и забывшие о своих материнских обязанностях женщины. Я полагаю, что любые меры, направленные на защиту детей, которые оказались без внимания одного из родителей, будут в Госдуме поддержаны», — высказалась депутат.

Ранее сообщалось, что житель города Гурьевск Калининградской области, задолжавший дочерям по алиментам почти два миллиона рублей, спрятался от приставов на потолке.

