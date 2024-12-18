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15:05, 18 декабря 2024Экономика

Водителей предупредили о невыгодных для автосервисов поломках

Naavtotrasse.ru: автосервисам невыгодно ремонтировать светодиодные фары
Виктория Клабукова

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Ремонт некоторых видов поломок невыгоден для автосервисов. За какие неисправности не возьмется даже опытный мастер, пишет журнал Naavtotrasse.ru.

Зарплату механикам выплачивают по нормо-часам, поэтому они не заинтересованы в трудоемких, грязных, но недорогих работах. К таким относится, к примеру, шприцевание и смазка запчастей. Также мастера избегают ремонта светодиодных фар — в этом случае они рекомендуют автовладельцам просто покупать новые, несмотря на расценки. В то же время блок управления можно восстановить, просто заменив поврежденные детали. При этом покупка новых фар может стоить чуть ли не в двадцать раз дороже ремонта. Неохотно автосервисы меняют и привод газораспределительного механизма. Особую сложность для них представляют узлы в старых премиум-моделях.

Ранее водителям рассказали, при каких поломках выгоднее срочно избавиться от машины. Продажу стоит рассмотреть при дефектах двигателя, потому что ремонтные работы могут обойтись хозяину в полцены машины.

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