Водителей предупредили о невыгодных для автосервисов поломках

Naavtotrasse.ru: автосервисам невыгодно ремонтировать светодиодные фары

Ремонт некоторых видов поломок невыгоден для автосервисов. За какие неисправности не возьмется даже опытный мастер, пишет журнал Naavtotrasse.ru.

Зарплату механикам выплачивают по нормо-часам, поэтому они не заинтересованы в трудоемких, грязных, но недорогих работах. К таким относится, к примеру, шприцевание и смазка запчастей. Также мастера избегают ремонта светодиодных фар — в этом случае они рекомендуют автовладельцам просто покупать новые, несмотря на расценки. В то же время блок управления можно восстановить, просто заменив поврежденные детали. При этом покупка новых фар может стоить чуть ли не в двадцать раз дороже ремонта. Неохотно автосервисы меняют и привод газораспределительного механизма. Особую сложность для них представляют узлы в старых премиум-моделях.

Ранее водителям рассказали, при каких поломках выгоднее срочно избавиться от машины. Продажу стоит рассмотреть при дефектах двигателя, потому что ремонтные работы могут обойтись хозяину в полцены машины.