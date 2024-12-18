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14:36, 18 декабря 2024Наука и техника

На Марсе собрались строить дома из человеческой крови

Acta Astronautica: постройки на Марсе возведут на основе белка из крови
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Международная группа ученых предложила использовать кровь, белок и прочие биологические жидкости человека для создания строительного материала. Исследование было опубликовано в журнале Acta Astronautica.

Авторы научной работы заметили, что первая экспедиция на Марс сможет взять с собой ограниченное количество ресурсов. В связи с этим специалисты разработали материал на основе человеческой крови, который можно будет использовать для возведения построек.

Исследователи напомнили о прочном древнеримском бетоне, в котором применяли человеческую кровь и мочу. «Хотя это немного странно, кровь можно использовать для создания прочного бетона или кирпичей для строительства на Марсе», — отметили авторы.

В материале говорится, что марсианская почва содержит подходящий химический состав для нескольких типов бетона. Проанализировав данные прошлых марсианских экспедиций, ученые выделили 11 видов бетона на основе геополимерных и магниево-кремниевых смесей. Чтобы повысить прочность материалов, можно добавлять в них кровь, мочу, пот и слезы. При этом для приготовления раствора не требуется вода, что актуально в условиях Марса.

По словам ученых, один астронавт может дать достаточно белка из своей крови, необходимого для строительства одноместной постройки за 72 недели.

Ранее в НАСА заявили, что вертолет Ingenuity на Марсе был утерян из-за особенностей рельефа планеты. О завершении миссии Ingenuity сообщили в январе.

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