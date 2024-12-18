Депутат попросил выслать из России снявшего сюжет о генерале Кириллове журналиста CNN

Депутат Бичаев попросил Лаврова лишить журналиста CNN Пляйтгена аккредитации

Депутат Государственной думы Артем Бичаев отреагировал на сюжет, снятый корреспондентом CNN Фредериком Пляйтгеном о теракте, унесшем жизни генерал-лейтенанта Российской армии, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова и его помощника. Публикацию об этом он сделал в своем Telegram-канале.

«Это явная недоработка ответственных лиц. Нечего подобным личностям делать у нас в России», — написал Бичаев.

Он также добавил, что обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой о лишении иностранного журналиста аккредитации. В обращении он также призвал главу российского МИД выслать корреспондента CNN из России.

Ранее стало известно, что Пляйтген сделал репортаж с места теракта в Москве. При этом ранее журналист неоднократно брал интервью у украинских чиновников, а также посещал украинский полигон дронов.