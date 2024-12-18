Двух российских школьниц задержали с крупной партией наркотиков

Силовики задержали двух школьниц, делавших «закладки» мефедрона в Екатеринбурге

Сотрудники силовых структур задержали двух школьниц, которые делали «закладки» мефедрона в Екатеринбурге. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на источник.

Подозрительных девочек заметил наряд ППС на Кировградской улице. При досмотре у них обнаружили множество свертков с синтетическим наркотиком, общий вес которых подразумевает крупный размер.

Задержанным 15 и 17 лет. Они из Среднеуральска и, как отмечается, воспитываются в не очень благополучных семьях. Сами девочки уверяют, что просто хотели подзаработать.

В отношении их матерей составлен протокол о плохом исполнении родительских обязанностей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Калининградской области сотрудники МВД и ФСБ пресекли преступную деятельность группы наркодилеров, которые распространяли запрещенные вещества через сеть пиццерий.