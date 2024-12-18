Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:11, 18 декабря 2024Силовые структуры

Двух российских школьниц задержали с крупной партией наркотиков

Силовики задержали двух школьниц, делавших «закладки» мефедрона в Екатеринбурге
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Сотрудники силовых структур задержали двух школьниц, которые делали «закладки» мефедрона в Екатеринбурге. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на источник.

Подозрительных девочек заметил наряд ППС на Кировградской улице. При досмотре у них обнаружили множество свертков с синтетическим наркотиком, общий вес которых подразумевает крупный размер.

Задержанным 15 и 17 лет. Они из Среднеуральска и, как отмечается, воспитываются в не очень благополучных семьях. Сами девочки уверяют, что просто хотели подзаработать.

В отношении их матерей составлен протокол о плохом исполнении родительских обязанностей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Калининградской области сотрудники МВД и ФСБ пресекли преступную деятельность группы наркодилеров, которые распространяли запрещенные вещества через сеть пиццерий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского назвали Орбана «гонцом Путина». Так Киев ответил на призыв венгерского премьера к перемирию

      Владельцев iPhone предупредили о двух уловках мошенников

      Россиянам раскрыли правила выбора качественной красной рыбы

      Литва запланировала увеличить оборонные расходы к 2030 году

      Кендалл Дженнер снялась в нижнем белье для рекламы модного бренда

      Помет летучих мышей погубил двух наркозависимых мужчин

      На Украине выпустили детские комиксы о Бандере

      Пьяный украинский психиатр решил снести орех экскаватором и пострадал

      Пассажиры сошедшего с рельсов поезда под Мурманском получат компенсации

      Двух российских школьниц задержали с крупной партией наркотиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше