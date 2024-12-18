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11:50, 18 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ задержала сотрудников одного из управлений Ростехнадзора за миллионные взятки

В уральском управлении Ростехнадзора ФСБ задержала 3 сотрудников за взятки
Варвара Митина (редактор)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области задержали трех работников уральского управления Ростехнадзора по подозрению в получении взяток в размере не менее 5,7 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках этого дела задержали также двоих глав коммерческих компаний. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 290 («Получение взятки») и 291 («Дача взятки») УК РФ. Обыски прошли в подразделениях уральского управления ведомства в Челябинске, Екатеринбурге и Москве.

По версии следствия, несколько руководителей Ростехнадзора получали деньги за незаконную выдачу технической документации для промышленных предприятий Челябинской и Свердловской областей. Они также принуждали предпринимателей заключать контракты с подконтрольными организациями, которые готовили для них техническую документацию по завышенным ценам. Сейчас сумма взяток оценивается в 5,7 миллиона рублей.

Ранее бывшего главу крымского управления Ростехнадзора приговорили к шести годам лишения свободы за получение взятки.

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