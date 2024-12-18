«Газпром» отправил партию сжиженного природного газа в Италию

LSEG: «Газпром» впервые отправил партию СПГ в Италию с терминала «Портовая»

«Газпром» впервые отправил в Италию партию сжиженного природного газа (СПГ) с терминала «Портовая» Об этом со ссылкой на данные LSEG (владеющая Лондонской биржей ICE группа) сообщает Reuters.

Газовоз Cool Rover встал на разгрузку на терминале FSRU Toscana в итальянском порту Ливорно 17 декабря, отмечает агентство.

Ранее «Газпром» приостановил поставки крупнейшему австрийскому импортеру газа OMV после того, как OMV пригрозила конфисковать часть газа российской госкомпании в качестве компенсации за спор по контракту. С этого момента по меньшей мере пять партий сжиженного природного газа были перенаправлены из Азии в Европу за последние несколько дней из-за роста цен на газ на континенте, отмечает Kpler.

В октябре российские СПГ-заводы экспортировали рекордные для этого года 3,06 миллиона тонн топлива. За десять месяцев поставки выросли на 4,65 процента в годовом выражении, до 27,4 миллиона тонн.

Евросоюз закупил российский СПГ на максимальные с ноября 2023 года 701,5 миллиона евро, отмечают в Евростате. Месяц к месяцу стоимость импорта российского СПГ выросла для европейцев на 28 процентов, а по сравнению с октябрем 2023-го — на 26 процентов. Помимо Франции (366 миллионов евро) в топ-3 его покупателей вошли Испания (141,5 миллиона евро) и Нидерланды (93,6 миллиона).