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00:30, 18 декабря 2024Россия

Госдума освободила врачей от уголовной ответственности за небезопасные услуги

Госдума приняла закон о выводе врачей из-под действия статьи 238 УК РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об освобождении врачей от уголовной ответственности по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает ТАСС.

Наказание по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности составляет до десяти лет лишения свободы в случае, если в результате таких действий по неосторожности лишились жизни два или более человека.

Поправка дополняет статью примечанием о том, что ее действие не распространяется на случаи оказания врачами медицинской помощи.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что из-за неоднозначной трактовки законодательства в отношении медиков возбуждались уголовные дела, в 2022 году их количество составило 260. Из-за этого врачи оставляют профессию, особенно хирурги, акушеры, анестезиологи, подчеркнул депутат.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала разъяснить регионам переход на клинические рекомендации и отреагировать на «гудящих» от недовольства врачей.

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