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10:13, 18 декабря 2024Экономика

Выявлена самая популярная схема мошенничества с жильем

«Аналитика. Бизнес. Право»: часто аферисты используют схему с дарением жилья
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Чаще всего обманные схемы жилищных аферистов строятся вокруг договора дарения. Такой сценарий используют в 35 процентах случаев, выяснили в исследовательском центре «Аналитика. Бизнес. Право», пишут «Известия».

Как правило, мошенники заключают фиктивный договор дарения с умершим. Это могут быть не только посторонние люди, но и родственники. Ущерб от жилищных афер с применением договора дарения к концу 2024 года, как ожидается, составит почти три миллиарда рублей. С прошлого года показатель вырос на 21 процент. При этом число таких преступлений с 2019-го выросло едва ли не вдвое — на 96 процентов. Аппетиты махинаторов значительно выросли в 2022 году, к чему в том числе привел и рост цен на недвижимость.

По мнению экспертов, договор дарения в сравнении с другими видами соглашений более уязвим. Снизить число афер с использованием договора дарения можно, введя обязательное нотариальное заверение жилищных сделок, убеждены в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Закон был принят Госдумой в начале декабря и должен вступить в силу 13 января 2025 года.

В декабре в онлайн-кинотеатре Okko вышел проект «На крючке: когда звонит мошенник» — первый в России документальный сериал, демонстрирующий, как работают мошеннические кол-центры. В фильме рассказано, какие схемы используют преступники и как можно от них защититься.

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