Минобороны: крымские десантники уничтожили танк Abrams с помощью дронов

Крымские десантники уничтожили танк Abrams с помощью FPV-дронов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Это произошло в Суджанском районе Курской области. В ведомстве уточнили, что танк атаковали и уничтожили десантники гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ.

Ранее РИА Новости сообщало, что американские военные, по всей видимости, сделали выводы из неэффективности танков Abrams на поле боя на Украине. США увеличили расходы на новые боевые машины Bradley в десять раз по сравнению с первоначальными планами.