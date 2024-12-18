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00:40, 19 декабря 2024Мир

Маск счел преступлением проект временного бюджета США

Маск заявил, что проект временного бюджета США является преступлением
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск счел преступлением проект временного бюджета США. Свое мнение он высказал в соцсети X.

Он опубликовал ряд постов, в которых раскритиковал законопроект по различным пунктам. «Любой член палаты представителей или сената, который проголосует за этот возмутительный проект, заслуживает того, чтобы его отстранили от должности через два года!», — заявил миллиардер.

Ранее Илон Маск предупредил о надвигающейся на США серьезной проблеме, с которой столкнется страна в случае, если у властей не получится сократить дефицит бюджета. Он также сравнил ситуацию с человеком, который угодил в слишком большие долги. До этого Маск заявил о стремительно приближающемся банкротстве США.

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