Маск заявил, что проект временного бюджета США является преступлением

Американский предприниматель Илон Маск счел преступлением проект временного бюджета США. Свое мнение он высказал в соцсети X.

Он опубликовал ряд постов, в которых раскритиковал законопроект по различным пунктам. «Любой член палаты представителей или сената, который проголосует за этот возмутительный проект, заслуживает того, чтобы его отстранили от должности через два года!», — заявил миллиардер.

Ранее Илон Маск предупредил о надвигающейся на США серьезной проблеме, с которой столкнется страна в случае, если у властей не получится сократить дефицит бюджета. Он также сравнил ситуацию с человеком, который угодил в слишком большие долги. До этого Маск заявил о стремительно приближающемся банкротстве США.