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22:34, 15 декабря 2024Мир

Маск предупредил о надвигающейся на США серьезной проблеме

Маск сообщил, что США ждут серьезные проблемы из-за дефицита бюджета
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Allison Robbert / Pool / Reuters

США ждут неприятности, если у властей государства не получится сократить дефицит бюджета. О надвигающейся проблеме в соцсети X предупредил американский бизнесмен Илон Маск.

«Если не предпринять действия по сокращению дефицита, у Америки будут серьезные проблемы», — написал он, сравнив ситуацию с человеком, который угодил в слишком большие долги.

Ранее Илон Маск заявил о стремительно приближающемся банкротстве США. Так миллиардер оценил заявление департамента по достижению госэффективности (DOGE) о необходимости исправить сложившуюся ситуацию вокруг государственного бюджета.

До этого американский предприниматель назвал причину роста цен в США. По его мнению, все дело в миллионах нелегальных мигрантов, которым правительство дает деньги на жилье за счет налогов рядовых жителей страны.

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