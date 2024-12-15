Маск предупредил о надвигающейся на США серьезной проблеме

Маск сообщил, что США ждут серьезные проблемы из-за дефицита бюджета

США ждут неприятности, если у властей государства не получится сократить дефицит бюджета. О надвигающейся проблеме в соцсети X предупредил американский бизнесмен Илон Маск.

«Если не предпринять действия по сокращению дефицита, у Америки будут серьезные проблемы», — написал он, сравнив ситуацию с человеком, который угодил в слишком большие долги.

Ранее Илон Маск заявил о стремительно приближающемся банкротстве США. Так миллиардер оценил заявление департамента по достижению госэффективности (DOGE) о необходимости исправить сложившуюся ситуацию вокруг государственного бюджета.

До этого американский предприниматель назвал причину роста цен в США. По его мнению, все дело в миллионах нелегальных мигрантов, которым правительство дает деньги на жилье за счет налогов рядовых жителей страны.