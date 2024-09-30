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10:02, 30 сентября 2024Экономика

Маск назвал причину роста цен

Илон Маск: цены в США растут из-за нелегальных мигрантов

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск назвал причину роста цен в США. Соответствующий пост он сделал на свой странице в социальной сети X (бывший Twitter).

По его мнению, все дело в миллионах нелегальных мигрантов, которым правительство дает деньги на жилье за счет налогов рядовых жителей страны. Это, как полагает Маск, и есть главная причина роста цен.

Ранее Маск предсказал банкротство Соединенных Штатов из-за политики, которую ведут их власти. Он считает, что растущие государственные расходы оборачиваются усилением инфляции.

Согласно прогнозам аналитиков группы Informa Connect Academy, Маск может стать первым в мире триллионером. Предполагается, что это может произойти к 2027 году. Эксперты выяснили, что состояние бизнесмена ежегодно увеличивается в среднем на 110 процентов в год.

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