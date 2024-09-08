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14:42, 8 сентября 2024Экономика

Назван возможный первый в мире триллионер

Бизнесмен Илон Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 году

Фото: IMAGO / Faye Sadou / Globallookpress.com

Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX, владелец социальной сети X Илон Маск может стать первым в мире триллионером. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на аналитиков группы Informa Connect Academy.

«Согласно новому отчету группы [Informa Connect Academy], анализирующей состояние людей, Илон Маск близок к тому, чтобы стать первым в мире триллионером к 2027 году», — говорится в материале. Аналитики пришли к такому выводу из-за того, что состояние бизнесмена растет в среднем на 110 процентов в год.

Вторым человеком, который получит этот статус, назвали индийского миллиардера, основателя бизнес-конгломерата Adani Group Гаутаму Адани. По мнению экспертов, это может произойти в 2028 году. В список также могут попасть главный исполнительный директор технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг и индонезийский магнат Праджого Пангесту.

Ранее сообщалось о том, что Маск предсказал США банкротство. По его словам, причина такого развития событий — растущие государственные расходы, которые, в свою очередь, вызывают инфляцию.

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      Олег Давыдов
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