Минобороны рассказало об атаках ВСУ по российским регионам

МО РФ: система ПВО за ночь уничтожила четыре украинских БПЛА над тремя регионами

Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 17 на 18 декабря уничтожила четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над тремя регионами России. Об этом журналистам сообщили в российском Минобороны.

По информации оборонного ведомства, система ПВО сработала Белгородской, Брянской и Курской областями. В первом регионе были сбиты два беспилотника, еще по одному — во втором и третьем.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки», — рассказали в министерстве. О пострадавших и разрушениях при атаке не сообщается.

Кроме того, известно, что вечером 17 декабря один БПЛА был сбит в небе над Воронежской областью.