Над Воронежской областью сбили украинский беспилотник

МО РФ: силы ПВО сбили украинский БПЛА над Воронежской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Воронежской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что попытка атаки по территории региона дроном самолетного типа была пресечена около 20:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», — говорится в заявлении.

Накануне в Белгородской области в районе села Борки украинский беспилотник атаковал движущийся грузовик. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате пострадал водитель.