Минобороны России отчиталось о взятии под контроль еще одного населенного пункта в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Трудовое в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о селе Трудовое, где бои ведут подразделения группировки войск «Юг».

Помимо того, российским войскам за сутки удалось нанести поражение украинским бригадам в районах населенных пунктов Дроновка, Резниковка, Звановка, Федоровка, Петровское и Часов Яр в ДНР.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате боев потеряли до 350 бойцов, боевую бронированную машину, два автомобиля, гаубицу Д-30, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад с боеприпасами.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что Вооруженные силы России «практически освободили» два села в Курской области. По его словам, речь идет об освобождении населенных пунктов Русское Поречное и Черкасское Поречное.