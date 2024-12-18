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12:34, 18 декабря 2024Россия

Минобороны впервые сообщило об уничтожении польского БТР Rosomak

Минобороны России сообщило об уничтожении польского БТР Rosomak в зоне СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Srdjan Zivulovic / Reuters

Минобороны России впервые сообщило об уничтожении польского бронетранспортера (БТР) Rosomak в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно из ежедневного брифинга оборонного ведомства.

Иностранную технику удалось поразить в зоне ответственности подразделений группировки войск «Запад». Помимо того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки лишились до 540 бойцов, американского БТР М113, британской гаубицы FH-70 и гаубицы М101 производства США.

«Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские войска в ходе массированной атаки поразили в Борисполе и Переяславле Киевской области ремонтные мощности Вооруженных сил Украины.

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