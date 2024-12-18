Минобороны выразило соболезнования в связи с гибелью генерал-лейтенанта Кириллова

Минобороны РФ назвало генерал-лейтенанта Кириллова выдающимся военачальником

Министерство обороны России выразило соболезнования в связи с гибелью генерал-лейтенанта, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова. Некролог опубликован в газете «Красная звезда».

В ведомстве отметили, что Кириллов был известен не только как выдающийся военачальник, но и как ученый и рационализатор. Его исследования позволили оптимизировать процессы и внедрить передовые решения в Вооруженные силы России.

В Минобороны подчеркнули, что генерал-лейтенант внес значительный вклад в обеспечение безопасности России, повышение боеготовности войск РХБЗ и создание современных образцов оружия и техники.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.