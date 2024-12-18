Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:54, 18 декабря 2024Россия

Минобороны выразило соболезнования в связи с гибелью генерал-лейтенанта Кириллова

Минобороны РФ назвало генерал-лейтенанта Кириллова выдающимся военачальником
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Игорь Кириллов

Игорь Кириллов. Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Министерство обороны России выразило соболезнования в связи с гибелью генерал-лейтенанта, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова. Некролог опубликован в газете «Красная звезда».

В ведомстве отметили, что Кириллов был известен не только как выдающийся военачальник, но и как ученый и рационализатор. Его исследования позволили оптимизировать процессы и внедрить передовые решения в Вооруженные силы России.

В Минобороны подчеркнули, что генерал-лейтенант внес значительный вклад в обеспечение безопасности России, повышение боеготовности войск РХБЗ и создание современных образцов оружия и техники.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о возможном взломе «Радиостанции Судного дня»

      Подполье заявило об ударах по складам и военной технике ВСУ

      На Украине начали изучать возможность проведения электронного голосования

      Подполье рассказало о большой детонации после удара по пригороду Павлограда

      Подполье заявило об ударе по месту дислокации ВСУ в пригороде Сум

      Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

      Подполье сообщило об ударах по пригородам Киева

      Минобороны выразило соболезнования в связи с гибелью генерал-лейтенанта Кириллова

      Политолог заявил о провокации США ядерной войны

      Зеленскому предрекли «очень сильный удар» от Трампа после грубого заявления об Орбане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше