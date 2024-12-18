Москву украсили к новогодним праздникам по-новому

Вице-мэр Ракова рассказала о новогоднем оформлении поликлиник и больниц столицы

В Москве впервые к Новому году украсили поликлиники, больницы, центры «Мои Документы» и дворцы бракосочетания. Как рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, это стало частью масштабного проекта «Зима в Москве».

«Улицы города осветила праздничная иллюминация, фестивальные площадки проводят свои первые мероприятия, и все мы чувствуем приближение самого волшебного праздника в году. В преддверии Нового года в этом году мы впервые украсили детские и взрослые поликлиники в каждом районе города, больницы, центры "Мои Документы", дворцы бракосочетания. А привычный новогодний маршрут по столице дополнится "Добрыми елками" с теплыми пожеланиями», — отметила заммэра.

Кроме того, в столице впервые открывают зимний семейный фестиваль во Дворце пионеров на Воробьевых горах, добавила Ракова.

Центры «Мои Документы» также подготовили праздничную программу для посетителей. Их ждут мастер-классы по изготовлению новогодних композиций, елочных игрушек, рисованию картин на холсте и эпоксидной смолой, а также фотографии радужки глаза и многое другое.

Взрослые и детские поликлиники украсят экспозиции на сказочную тему с пряничными домиками, новогодними шарами и новогодними елками. Кроме того, праздничную иллюминацию зажгут в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Городской клинической больнице № 1 имени Н.И. Пирогова и Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка».

«Добрые елки» появятся в самых популярных столичных локациях — в ЦУМе, на Ильинских воротах, на Неглинной улице, в Центральном Детском магазине, на Тверском бульваре и Смоленской площади. На каждой такой елке можно будет прочесть теплые пожелания на будущий год.

Проект «Зима в Москве» продлится три месяца — с 1 декабря по 28 февраля. Москвичи будут согреваться чаем с плюшками, кататься на коньках, лыжах и тюбах, смотреть ледовые шоу, дарить подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, рассказали в Комплексе социального развития Москвы. «Москвичам и гостям столицы предложен огромный выбор активностей на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Атмосфера зимних традиций распространится по всей Москве — всего будет открыто свыше 1900 локаций. В проект органично впишутся крупнейшие зимние фестивали столицы — «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света», «Снег и лед в Москве» и многие другие», — отметили организаторы.

Информацию о проекте и мероприятиях зимнего сезона можно узнать в специальном разделе сайта mos.ru.