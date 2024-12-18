Мужчина получил подарок от покойной жены через Тайного Санту

В США мужчина получил подарок на Рождество от покойной жены через Тайного Санту

В штате Айдахо, США, мужчина получил подарок в игре Тайный Санта и неожиданно узнал, что его сделала его покойная жена. Об этом пишет People.

46-летняя Кьерстин Кук страдала боковым амиотрофическим склерозом и знала, что скоро ее не станет. За несколько недель до этого, в феврале 2024 года, она написала письмо Тайному Санте штата. Он принимает заказы в преддверии Рождества, выбирает счастливчиков и выполняет их пожелания.

Кук рассказала, что, несмотря на свой диагноз, хочет поздравить своего мужа Дастина Кука с Рождеством. «Для тех, кто мало что знает о БАС, трудно объяснить, сколько вы теряете. Я полностью зависима от него во всем, и он продолжает удивлять меня глубиной своей любви и сострадания», — объяснила женщина. Она попросила помочь Дастину с благоустройством их внутреннего дворика — создать в нем тенистое место, где мужчина мог бы читать.

Письмо Кьерстин отправила Тайному Санте ее подруга. Она отметила, что под конец жизни Кьерстин была парализована и потеряла возможность говорить. Письмо она писала с помощью глаз. Подруга подтвердила, что Дастин всегда был рядом с женой, поддерживал ее и после утешал скорбящих.

Тайный Санта проникся историей супругов и вручил Дастину 15 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей), которые он может потратить на ландшафтные работы. Узнав, что за подарком стоит его возлюбленная, мужчина прослезился. «Мне повезло, что она была в моей жизни в течение 30 лет», — заявил он.

Ранее сообщалось, что жительница США получила в подарок от мужа лотерейный билет и выиграла крупную сумму. Супруги сорвали куш в размере 25 тысяч долларов.