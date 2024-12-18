На Украине признали прорыв российских сил в районе Зеленовки

«Страна.ua»: российские войска прорвались в районе Зеленовки

Российские войска прорвались у Зеленовки в Покровском районе Донецкой народной республики (ДНР), признал украинский аналитический центр Deep State. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram.

Отмечается, что взятие под контроль Зеленовки приблизило военных РФ к трассе на Курахово, что угрожает окружением крупному району. По данным аналитиков, российские военнослужащие не встретили серьезного сопротивления.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что Российская армия выбила украинских бойцов из Зеленовки. По его оценке, после установления контроля над Зеленовкой военным РФ станет доступен оперативный простор. Он объяснил, что это позволит провести наступление к селу Улаклы.