Жестокость сотрудников украинских центров территориального комплектования (ТЦК) можно объяснить тем, что президент Украины Владимир Зеленский готовит масштабное наступление. Об этом написала украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.
Она заявила, что сотрудники ТЦК в Харькове забрали мужчину посреди ночи из его дома.
«Зеленский готовит масштабное наступление (...) Зеленский идет ва-банк», — отметила журналистка.
Ранее Панченко заявила, что украинки не смогут простить президента за мобилизацию, из-за которой забирают мужчин. Она отметила, что нужно прекратить военный конфликт.
До этого журналистка подчеркнула, что финансовая поддержка США принесла Украине только горе. Она добавила, что Киев потерял часть территории и понес человеческие потери из-за этого конфликта.