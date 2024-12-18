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10:30, 18 декабря 2024Интернет и СМИ

На Украине заявили о подготовке Зеленским масштабного наступления

Журналистка Панченко заявила, что Зеленский готовит масштабное наступление
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Жестокость сотрудников украинских центров территориального комплектования (ТЦК) можно объяснить тем, что президент Украины Владимир Зеленский готовит масштабное наступление. Об этом написала украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.

Она заявила, что сотрудники ТЦК в Харькове забрали мужчину посреди ночи из его дома.

«Зеленский готовит масштабное наступление (...) Зеленский идет ва-банк», — отметила журналистка.

Ранее Панченко заявила, что украинки не смогут простить президента за мобилизацию, из-за которой забирают мужчин. Она отметила, что нужно прекратить военный конфликт.

До этого журналистка подчеркнула, что финансовая поддержка США принесла Украине только горе. Она добавила, что Киев потерял часть территории и понес человеческие потери из-за этого конфликта.

Вот это да!
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