На Украине заявили о подготовке Зеленским масштабного наступления

Журналистка Панченко заявила, что Зеленский готовит масштабное наступление

Жестокость сотрудников украинских центров территориального комплектования (ТЦК) можно объяснить тем, что президент Украины Владимир Зеленский готовит масштабное наступление. Об этом написала украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.

Она заявила, что сотрудники ТЦК в Харькове забрали мужчину посреди ночи из его дома.

«Зеленский готовит масштабное наступление (...) Зеленский идет ва-банк», — отметила журналистка.

Ранее Панченко заявила, что украинки не смогут простить президента за мобилизацию, из-за которой забирают мужчин. Она отметила, что нужно прекратить военный конфликт.

До этого журналистка подчеркнула, что финансовая поддержка США принесла Украине только горе. Она добавила, что Киев потерял часть территории и понес человеческие потери из-за этого конфликта.