На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

Глава украинской ОВА Федоров: в Запорожской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Запорожской области после взрывов оказались повреждены объекты инфраструктуры. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, местные власти получили пять сообщений о разрушениях за минувшие сутки. При этом чиновник отметил, что в результате происшествий никто из мирных жителей не пострадал.

Кроме того, по словам Федорова, в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части региона за сутки произошло 306 взрывов в 11 городах.

Ранее начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады украинской армии Богдан Петренко оценил возможные последствия перехода Великой Новоселки под контроль российских войск. По его словам, это откроет российским войскам возможности для наступления сразу по нескольким направлениям.