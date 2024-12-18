В ВСУ оценили последствия перехода Великой Новоселки под контроль российских войск

Петренко: контроль над Великой Новоселкой открывает ВС РФ несколько направлений

Начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдан Петренко оценил последствия перехода Великой Новоселки под контроль российских войск. Его слова приводит «Страна.ua».

«Мы понимаем, что это огромный узел, открывающий им возможности для дальнейшего наступления в нескольких направлениях. Речь идет как о направлении на север Донецкой области в сторону Покровска, так и в направлении запада — Запорожской области», — сказал военный.

Петренко допустил, что ВС РФ имеют планы прорыва в Днепропетровскую область после установления контроля над населенным пунктом.

Ранее украинский аналитический центр DeepState допустил, что подразделения ВСУ могут быть окружены в результате наступления российских войск в районе Великой Новоселки. Наиболее критическая ситуация для украинской армии складывается у Макаровки к югу от Великой Новоселки. Кроме того, в публикации подтверждено занятие российскими войсками Нового Комара уже к северу от поселка.

