Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:39, 18 декабря 2024Бывший СССР

В ВСУ оценили последствия перехода Великой Новоселки под контроль российских войск

Петренко: контроль над Великой Новоселкой открывает ВС РФ несколько направлений
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Madeleine Kelly / Globallookpresss.com

Начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдан Петренко оценил последствия перехода Великой Новоселки под контроль российских войск. Его слова приводит «Страна.ua».

«Мы понимаем, что это огромный узел, открывающий им возможности для дальнейшего наступления в нескольких направлениях. Речь идет как о направлении на север Донецкой области в сторону Покровска, так и в направлении запада — Запорожской области», — сказал военный.

Петренко допустил, что ВС РФ имеют планы прорыва в Днепропетровскую область после установления контроля над населенным пунктом.

Ранее украинский аналитический центр DeepState допустил, что подразделения ВСУ могут быть окружены в результате наступления российских войск в районе Великой Новоселки. Наиболее критическая ситуация для украинской армии складывается у Макаровки к югу от Великой Новоселки. Кроме того, в публикации подтверждено занятие российскими войсками Нового Комара уже к северу от поселка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. США, Германия и Украина вновь выступили против

      Житель Украинска прятал российского штурмовика от ВСУ

      Россиянка описала подготовку к Новому году в США фразой «посмеемся и, может, задумаемся?»

      Российские войска зачистили котел ВСУ южнее Курахово

      Крокодил расправился с 13-летним подростком

      В США сравнили Украину с «Титаником» после убийства Кириллова

      В ВСУ оценили последствия перехода Великой Новоселки под контроль российских войск

      Маск раскритиковал агентство Reuters

      56-летнего Хью Джекмана сняли топлес на пляже

      Сальдо заявил о недопустимости размена Донбасса и Новороссии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше