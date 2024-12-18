Неизвестный бросил бутылку с горючим в полицейскую машину в Москве

Неизвестный кинул бутылку с горючим в машину полицейских в Южном Бутово

Неизвестный бросил бутылку с горючим в полицейскую машину, припаркованную под окнами жилого дома в московском районе Южное Бутово. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, громкий хлопок раздался в районе улицы Брусилова. Рядом очевидцы заметили горящий автомобиль и подозрительного мужчину — последний поспешил скрыться с места происшествия.

Вскоре пожар удалось ликвидировать. В результате случившегося никто не пострадал, служебная машина получила незначительные повреждения.

Подозреваемого уже ищут.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 24-летнего местного жителя, пытавшегося поджечь военкомат при помощи бутылки с горючей смесью.