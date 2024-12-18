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16:21, 18 декабря 2024Забота о себе

Некоторых россиян предостерегли от чрезмерного употребления красной икры

Терапевт Саволюк: от красной икры следует отказаться при болезнях ЖКТ
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pogiba Alexandra / News.ru / Globallookpress.com

Употребление красной икры в чрезмерном количестве может навредить людям с некоторыми заболеваниями, предупредила терапевт, аллерголог-иммунолог Антонина Саволюк. От употребления красной икры доктор предостерегла россиян в комментарии для Пятого канала.

Саволюк заявила, что от бутербродов с красной икрой следует отказаться при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), в том числе при панкреатите, холецистите и желчекаменной болезни. «Белый хлеб — это простые углеводы, сливочное масло — животные жиры, красная икра — животные жиры, белок и много соли. Нашей поджелудочной железе и печени будет очень сложно это все обработать полноценно ферментами и переварить», — объяснила терапевт рекомендацию.

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Кроме того, Саволюк призвала отказаться от бутербродов с икрой людей, у которых есть высокое давление или сердечно-сосудистые заболевания. Врач объяснила, что это блюдо содержит много соли, поэтому его употребление может вызвать отеки и нарушение обмена веществ.

Доктор добавила, что в день желательно съедать не более пяти чайных ложек красной икры. При этом Саволюк порекомендовала сочетать такие бутерброды с овощами и растительной пищей.

Ранее диетолог Дарья Русакова назвала способ отличить настоящую красную икру от поддельной. Для этого икру нужно залить горячей водой.

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