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19:13, 18 декабря 2024Мир

Нижняя палата парламента Чехии утвердила запрет двойного гражданства для россиян

CTK: палата депутатов Чехии утвердила запрет двойного гражданства для россиян
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavlo Baliukh / Shutterstock / Fotodom

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии утвердила запрет двойного гражданства для россиян. Об этом сообщает CTK.

Как отмечает агентство, за принятие закона проголосовали 99 из 177 присутствовавших на заседании депутатов. Данный законопроект критикуется оппозицией, которая в случае его принятия намеревается обратиться с жалобой в Конституционный суд.

Уточняется, что закон должен еще пройти через верхнюю палату парламента. Вступит в силу он лишь после подписания президентом.

Ранее группа депутатов чешского парламента выдвинула инициативу, согласно которой все россияне, желающие получить гражданство и паспорт Чехии, должны сначала отказаться от российского гражданства. Законопроект уже одобрен парламентским комитетом по безопасности и может вступить в силу в декабре.

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