Одна из стран ЕС может запретить россиянам иметь двойное гражданство

Novinky: в Чехии может быть принят запрет на двойное гражданство для россиян

Группа депутатов чешского парламента выдвинула инициативу, согласно которой все россияне, желающие получить гражданство и паспорт Чехии, должны сначала отказаться от российского гражданства. Законопроект уже одобрен парламентским комитетом по безопасности, подобный запрет может быть принят в первой половине декабря. Об этом сообщает Novinky.

«Те граждане России, кто хочет получить гражданство Чехии, должны будут предварительно отказаться от гражданства РФ. Данную поправку в законодательство уже одобрил парламентский комитет по безопасности. Ее рассмотрение на заседании всего состава нижней палаты парламента намечено после 3 декабря этого года», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что на данный момент в подобных случаях двойное гражданство можно было сохранить.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что свобода слова на Западе теперь уже отсутствует. При этом он призвал обратить особое внимание на «заказные материалы», которые активно публикуют американские и европейские издания. По его мнению, в статьях даже «самых уважаемых» СМИ можно найти огромное количество фейков, во что было сложно поверить несколько лет назад.