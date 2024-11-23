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13:18, 23 ноября 2024Мир

В Кремле рассказали об отсутствии свободы слова на Западе

Песков: на Западе отсутствует свобода слова
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Свобода слова на Западе теперь уже отсутствует. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«На Западе точно нет свободы слова. И, наверное, события последних нескольких лет показали это», — подчеркнули в Кремле.

При этом Дмитрий Песков призвал обратить особое внимание на «заказные материалы», которые активно публикуют американские и европейские издания. По его мнению, в статьях даже «самых уважаемых» СМИ можно найти огромное количество фейков, во что было сложно поверить несколько лет назад.

Ранее Дмитрий Песков раскрыл информацию о количестве заключенных контрактов с Министерством обороны России. По его словам, сотни россиян обращаются в ведомство ежедневно.

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